El camión oncológico realizará mamografías gratis en los Valles Calchaquíes

El móvil sanitario estará hoy en La Viña, en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, mientras que los días 6 y 7 estará en el Hospital Dr. Luis Anzoátegui. Los turnos se otorgarán en los efectores de salud de cada ciudad, el estudio estará orientado a mujeres mayores de 40 años y aquellas que presenten antecedentes familiares de cáncer de mama que no cuenten con obra social.

Gabriela Dorigato, subsecretaria de Medicina Social, alegó que “las pacientes que presenten alguna anomalía en los estudios exploratorios realizados, tendrán seguimiento por parte de especialistas, mediante turnos programados en los establecimientos asistenciales de referencia”.

Para finalizar, destacó la importancia de los análisis, ya que con un diagnóstico temprano se puede brindar a un tratamiento oportuno y a tener una alta probabilidad de curar la enfermedad.