Cafayate: Encontraron un hombre sin vida cerca del vertedero

Desde la justicia informaron que la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas indaga las causas y la fecha del fallecimiento de un hombre encontrado sin vida en Cafayate en inmediaciones del vertedero municipal a unos 50 metros de la Ruta Nacional 40.

El personal policial junto a equipos de salud y el médico legal confirmaron la muerte de un hombre de 53 años, posteriormente identificado como vecino de Cachi. El oficial Matías Castro, de la comisaría local, informó que las primeras pericias indicaron que el deceso no era reciente, lo que abre múltiples hipótesis sobre las circunstancias del hecho.

De acuerdo a lo informado por FMProfesional el cuerpo fue trasladado a la Ciudad de Salta para realizar la autopsia en el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales).

Los investigadores de la Comisaría Primera de Cafayate, dependiente de la Unidad Regional N°6, analizan los registros de personas desaparecidas en la zona y buscan establecer cómo llegó el hombre a Cafayate. Los familiares del fallecido, una vez notificados, se trasladaron desde Cachi para recuperar sus pertenencias.