Desalojo de "trapitos" del canal Esteco: "Tenemos numerosos llamados de los vecinos"

En la jornada del miércoles, el canal de la Esteco tuvo varias intervenciones por parte de la policía y la Municipalidad, con el fin de desalojar a personas que viven en el lugar y que tienen en vilo a los vecinos de la zona.

Al respecto, Darío Guzmán, Comisario que trabajó en el desalojo, explicó la importancia que tiene el actuar para prevenir en hechos delictivos: "Tenemos numerosos llamados por parte de los vecinos así que en colaboración con la Municipalidad, estamos realizando la limpieza y la identificación de la gente que esta viviendo en los canales".

El comisario explicó que generalmente estas personas tiene faltas contravencionales: "Nosotros judicializamos todas estas situaciones. Tenemos 4 detenidos y serán puestos a disposición de la Jusiticia" cerró por El Once Tv.

Cabe destacar que además de los detenidos se secuestraron armas blancas y elementos de importancia para la causa.