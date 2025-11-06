Se confirmó quien será el árbitro para el Superclásico

El árbitro Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el próximo superclásico entre Boca Juniors y River Plate, un duelo programado para este domingo desde las 16.30 en el estadio La Bombonera, válido por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El equipo arbitral que acompañará a Ramírez estará conformado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como asistentes, además de Héctor Paletta estará cargo del sistema de asistencia videoarbitral (VAR) y Sebastián Habib en el AVAR. El cuarto árbitro será Pablo Giménez.

Ramírez, sumará su tercer superclásico como árbitro principal. Este antecedente inmediato realza la expectativa en torno a su actuación, especialmente por el equilibrio observado en los antecedentes recientes: en el historial, River Plate fue dirigido por Ramírez en 13 oportunidades, con un saldo de cinco victorias, tres empates y cinco caídas, mientras que Boca Juniors registra doce partidos bajo su control, con seis triunfos, un empate y cinco derrotas.