Los productos que bajaron de precio en el Cybermonday

CyberMonday atrajo la atención de consumidores en Argentina con su propuesta de descuentos online, del 3 al 5 de noviembre de 2025.

Según un informe elaborado por ECOSUR identificó los productos cuyas caídas de precios resultaron más pronunciadas en la primera jornada, analizando más de 1.500 artículos en plataformas como Mercado Libre.

El informe subrayó que “los electrodomésticos bajaron su precio un promedio del 3,3%, mientras los productos de electrónica marcaron descensos del 1,7%”. Al considerar ambos segmentos en conjunto, la reducción media resultó del 2,5% respecto de los valores vigentes a fines de la semana previa al evento.

Para el caso de los electrodomésticos, los descuentos alcanzaron valores destacados en ventiladores, heladeras y microondas. Según detalló el informe, “las mayores caídas se registraron en ventiladores (-6,7%), heladeras (-6,1%) y microondas (-6,4%)”. El relevamiento comparó precios del primer día de CyberMonday con los promedios observados el martes 28 de octubre.

En electrónica, la dispersión fue más acotada: “solo los teclados y auriculares mostraron rebajas significativas, con bajas del 10% y 5,9% respectivamente”. Además, la disminución máxima detectada en electrónica se dio también en teclados, con descuentos que llegaron hasta el 64%. En tanto, para electrodomésticos, “las caídas máximas llegaron a 60% en ventiladores”, según la recopilación de datos divulgada por ECOSUR.

El informe, firmado por Nicolás Cámpoli (Economista Senior) y Ángel Osman (Analista), enfatizó que alrededor del 49% de los artículos relevados presentaron algún tipo de reducción respecto del valor previo al evento.

Dentro del universo de electrodomésticos, además de los ya mencionados, las cafeteras también integraron el lote con mayores caídas (-4,7%), seguidas por lavarropas (-5,5%) y, más atrás, hornos, aires acondicionados y cocinas, aunque con descensos más moderados. El análisis usó datos brutos extraídos de Mercado Libre Argentina, lo que permitió “captar la variabilidad real de las promociones aplicadas de cara a los consumidores”.