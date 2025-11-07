Se realizará la Fiesta de la Cerveza en el Paseo Ameghino

La Municipalidad de Salta acompaña la realización de la tradicional “Fiesta de la Cerveza” e invita a los vecinos y turistas a disfrutar del tradicional evento.

La propuesta tendrá lugar en el Paseo Ameghino (calle Balcarce y Ameghino), el sábado 8 de noviembre, de 16 a 01 horas, con entrada libre y gratuita.

El encuentro reúne una gran cantidad de cerveceros artesanales y emprendedores gastronómicos. Durante la jornada, los asistentes disfrutarán de bandas en vivo, shows, juegos, DJ´s y muchas sorpresas más.