Criptomonedas: Bitcoin escaló a u$s101.000

Continúa la tendencia bajista que mantiene desde principio de mes el mercado de las criptomonedas. Bitcoin (BTC) cae hasta los u$s101.479, según Binance, luego del breve respiro de la jornada del jueves. En la misma línea, Ethereum (ETH) sube a los u$s3.300.

En otra línea, las alt coins operan levemente al alza, lideradas por Dogecoin (DOGE), con 8,7%, y seguidas por TRON (TRX) con 2,1% y BNB con 2%.

En las últimas semanas, los holders de largo plazo liberaron más de 400.000 Bitcoin, una venta estimada en más de u$s40.000 millones, mientras que las direcciones más jóvenes mantienen un ritmo estable de acumulación. Buenbit catalogó este fenómeno como una "redistribución típica de mitad de ciclo", en el que "las “ballenas” reducen exposición tras un largo período de ganancias, mientras nuevos inversores institucionales y minoristas comienzan a absorber la oferta".

Esto sumado al flujo positivo de EFT serán fundamentales para evitar una recaída hacia los u$s88.500, nivel que representa el precio realizado promedio de los inversores activos.