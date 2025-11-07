El dólar oficial cayó a mínimos de tres semanas

El dólar oficial cayó en el segmento mayorista tras el feriado bancario del jueves y se ubicó a 6% del techo de la banda cambiaria.

En paralelo, crecen las expectativas de que el Tesoro instrumente un plan para la compra sostenida de divisas, sobre todo debido a que debe cumplir con la meta de acumulación de reservas para fin de año pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el mercado mayorista el tipo de cambio cerró a $1.415 para la venta tras una caída de $77 desde las elecciones del pasado 26 de octubre. En la comparativa semanal, finalizó 2,1% por debajo del cierre de la semana pasada y acumuló cuatro ruedas sin alzas. El volumen operado en el segmento de contado fue superior a u$s510,4 millones.

Por su parte, los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas de hasta el 2,2%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.438 y que en diciembre lo hará a los $1.475. En total se negociaron futuros por unos u$s1.186 millones.

El dólar minorista cerró a $1.401,77 para la compra y $1.454,66 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el Banco Central (BCRA), lo que implica una caída semanal del 1,4%.