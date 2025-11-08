Más de 380 vehículos controlados y 22 demorados por consumo de droga, alcohol y delitos contra la propiedad

Se llevaron a cabo en las localidades de Animaná, Angastaco, San Carlos, entre otros puntos. Hubo demorados por delitos, drogas y contravenciones.

Policías de distintas áreas del Distrito de Prevención 6 llevaron a cabo Operativos de Protección Ciudadana en las localidades de Animaná, Angastaco, San Carlos, entre otros puntos.

Durante los últimos días, más de 70 efectivos realizaron patrullajes preventivos, entrevistas vecinales y controles comerciales y vehiculares.

Como resultado, se demoró a 15 personas por infracciones contravencionales por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, ruidos molestos, entre otros incumplimientos a las normativas vigentes. Hubo 7 demorados por delitos contra la propiedad y drogas.

Se fiscalizaron más de 380 vehículos en los controles vehiculares efectuados en rutas y calles.

Cabe destacar que la Policía de Salta realiza Operativos de Protección Ciudadana en las distintas jurisdicciones de la provincia, a fin de fortalecer la presencia policial en la calle y promover el cumplimiento de las normativas de convivencia social.