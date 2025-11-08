Con la muerte de una motociclista en Ruta 5, la provincia alcanza 108 víctimas viales en 2025

Un siniestro vial con consecuencia fatal ocurrió esta mañana alrededor de las 9:30 sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 143, acceso Sur a Apolinario Saravia, en la zona del paraje Finca Media Luna. En el hecho estuvieron involucradas dos motocicletas y, como resultado del impacto, una mujer falleció.

Según se conoció, la víctima era conductora de una de las motos y se dirigía a su lugar de trabajo cuando se produjo el choque. Al arribar personal de emergencia, la mujer no presentaba signos vitales.

Trabajaron en el lugar efectivos de Comisaría 2 de Apolinario Saravia, del Distrito de Prevención 9 y personal de Seguridad Vial, quienes realizaron desvíos y ordenamiento del tránsito, ya que la ruta permaneció interrumpida mientras se desarrollaban las pericias.

La escena fue documentada por Criminalística, con el fin de establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades e intervino la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia, que dirige la investigación.

En lo que va del año, ya se registran 108 víctimas fatales por siniestros viales en la provincia. La Ruta Provincial 5, donde ocurrió el hecho, es tristemente conocida como “la ruta de la muerte” debido a la reiteración de accidentes graves y muertes que se producen allí, especialmente en los accesos y zonas rurales donde la circulación de motociclistas es frecuente y la señalización resulta insuficiente.