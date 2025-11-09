MateSalta 2025: Más de 16 mil alumnos participaron de la olimpiada matemática

La cuarta edición de MateSalta, la olimpiada de matemática que busca promover el aprendizaje y mejorar las habilidades de los estudiantes de los últimos años del Nivel Primario, celebró su gran final ayer sábado en el Hogar Escuela de la ciudad de Salta.

Esta edición histórica alcanzó un récord de inscriptos de más de 16.000 alumnos, lo que representa 5.000 estudiantes más que el año anterior, provenientes de 121 escuelas de la capital y el interior provincial.

El objetivo central de la competencia es estimular el razonamiento crítico, fortalecer habilidades y fomentar el interés de los estudiantes en la matemática, objetivos que se cumplieron por el alto nivel de los resultados obtenidos.

A la instancia final asistieron 150 chicos representando a 17 departamentos de la provincia. Los concursantes eran estudiantes de 5°, 6° y 7° del Nivel Primario.

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, destacó el esfuerzo y la pasión detrás de la olimpiada. Señaló que la característica fundamental de MateSalta es la capacitación al docente y el incentivo en los chicos del amor por las matemáticas, por el pensamiento crítico y por el razonamiento

Fiore Viñuales enfatizó que el propósito no es una competencia, sino "compartir conocimiento". Se mostró muy orgullosa de los resultados, destacando que los diferentes premios fueron "muy federales" y no tuvieron que ver con las regiones o lugares, sino con las capacidades de los chicos”. Además, subrayó la importancia del acompañamiento de los padres y se mostró muy agradecida con los docentes, quienes "van sembrando, van dejando huellas y van abriendo caminos".

El coordinador de MateSalta, Alberto Brizuela, visiblemente emocionado, indicó fue una "experiencia única para los chicos, para los grandes, para los docentes, para las familias". Agradeció el apoyo del Ministerio y de su equipo, y resaltó que este certamen se realiza "con mucho amor, con mucho cariño, con mucho compromiso".

Entre los galardonados, Valentino Serreli, alumno de 7mo grado (Nivel Nahuel) de la Escuela 4082, General Manuel Belgrano de San José de Metán, obtuvo el primer puesto. Su profesora, Silvia Maidana, manifestó un gran "orgullo" y resaltó la importancia de la escuela pública. Valentino, por su parte, describió la participación como una “muy linda experiencia" e invitó a otros jóvenes a que "se animen a participar".

Nivel 1 (5to Grado)

Puesto 1: Kevin Durán Camacho - Escuela Dr. Joaquín Castellanos de la ciudad de Salta

Puesto 2: Luis Ricardo Morales – Escuela Dr. Francisco de Gurruchaga de Rosario de Lerma

Puesto 3: Benicio Tomás Alvarado Ruiz – Escuela N° 4519 de Apolinario Saravia.

Nivel 2 (6to Grado)

Puesto 1: Ian Benjamín Lizarraga – Escuela Dr. Joaquín Castellanos de la ciudad de Salta.

Puesto 2: Camilo Cagnoni - Escuela Remedios de Escalada de San Martín de la ciudad de Salta

Puesto 3: Nicolás Valentín Funes – Escuela Juan Vucetich de San José de Metán

Nivel Nahuel (7mo grado)