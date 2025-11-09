El camión oncológico atenderá desde este lunes en Chicoana con mamografías gratuitas

Salud09/11/2025
camiononcológico

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública se instalará desde este lunes 10 hasta el viernes 14 en la plaza central de Chicoana, donde se realizarán mamografías gratuitas a mujeres de 40 años en adelante que no cuenten con obra social o tengan antecedentes familiares y cuenten con derivación médica.

Los turnos podrán solicitarse en el hospital local y en los centros de salud de la zona. La atención comenzará a partir de las 9 de la mañana, hasta completar los 30 turnos diarios disponibles. En los días donde la atención se comparta con otras localidades, se asignarán 15 cupos por cada una.

Cronograma de atención

  • Lunes: mujeres de Chicoana y Cachi
  • Miércoles 12: pacientes de Seclantás
  • Jueves 13 y viernes 14: mujeres de La Poma

Todos los días estarán habilitados los cupos para mujeres residentes en Chicoana.
Requisitos para realizar la mamografía: presentar DNI, no estar en período de lactancia y haber transcurrido un año desde la última mamografía realizada.
La iniciativa busca facilitar el acceso al diagnóstico temprano, especialmente en zonas del interior, donde la distancia a servicios especializados puede ser una barrera para la prevención.

