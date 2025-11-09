El camión oncológico atenderá desde este lunes en Chicoana con mamografías gratuitas

El camión oncológico atenderá desde este lunes en Chicoana con mamografías gratuitasSalud09/11/2025
El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública se instalará desde este lunes 10 hasta el viernes 14 en la plaza central de Chicoana, donde se realizarán mamografías gratuitas a mujeres de 40 años en adelante que no cuenten con obra social o tengan antecedentes familiares y cuenten con derivación médica.
Los turnos podrán solicitarse en el hospital local y en los centros de salud de la zona. La atención comenzará a partir de las 9 de la mañana, hasta completar los 30 turnos diarios disponibles. En los días donde la atención se comparta con otras localidades, se asignarán 15 cupos por cada una.
Cronograma de atención
- Lunes: mujeres de Chicoana y Cachi
- Miércoles 12: pacientes de Seclantás
- Jueves 13 y viernes 14: mujeres de La Poma
Todos los días estarán habilitados los cupos para mujeres residentes en Chicoana.
Requisitos para realizar la mamografía: presentar DNI, no estar en período de lactancia y haber transcurrido un año desde la última mamografía realizada.
La iniciativa busca facilitar el acceso al diagnóstico temprano, especialmente en zonas del interior, donde la distancia a servicios especializados puede ser una barrera para la prevención.