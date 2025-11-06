Reforma de la Constitución Provincial: Buscan quitarle inmunidad a legisladores y funcionarios

Tomó estado parlamentario un proyecto del senador por Chicoana Esteban D’Andrea en donde se declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Salta.

La propuesta busca aplicar cambios en los artículos 99 y 143 que sostienen:

Artículo 99: DESAFUERO: Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no puede procederse contra su persona sin que se solicite por tribunal competente el allanamiento de la inmunidad del acusado, a cuyo efecto se remitirán los antecedentes a aquella Cámara y no podrá allanarse dicha inmunidad sino por dos tercios de votos de los miembros presentes.

Artículo 143: REMUNERACIÓN. AUSENCIA DE LA CAPITAL. INMUNIDADES. JURAMENTO. El gobernador y vicegobernador gozan de la remuneración prevista por la ley y durante su desempeño no pueden ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación, de la Provincia o Municipios. Gozan desde el momento de su elección hasta el término de sus funciones de las mismas inmunidades que los legisladores. El Gobernador no puede ausentarse de la capital ni del territorio de la Provincia por más de treinta días corridos, sin permiso de la Legislatura. El gobernador y vicegobernador juran ante la Asamblea Legislativa.

La iniciativa de D’Andrea apunta a “de suprimir la Inmunidad de Arresto y de Proceso (procedimiento de desafuero) para los Legisladores, los integrantes del Poder Ejecutivo”, detalla el Expediente Nº 90-33.906/2025.



