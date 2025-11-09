Amplio operativo policial en el norte: 81 infraccionados y 16 demorados

El amplio operativo se desplegó en las localidades de General Mosconi, Coronel Cornejo, Salvador Mazza, Aguaray, Alto la Sierra, Santa Victoria Este, entre otros puntos. Hubo demorados por droga.

La Policía de Salta continúa con las acciones preventivas en todo el territorio provincial. En ese marco, se realizaron Operativos de Protección Ciudadana en el Distrito de Prevención 4.

Se efectuaron controles integrales en las localidades de Tartagal, General Mosconi, Coronel Cornejo, Salvador Mazza, Aguaray, Alto la Sierra, Santa Victoria Este, entre otros puntos.

Como resultado, se infraccionó a 81 personas por violar normativas contravencionales, como consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y desorden. Además, se registraron 16 demorados por diferentes delitos contra la propiedad y por infracción a la Ley de Drogas.

En los controles vehiculares se fiscalizaron 270 rodados, entre autos y motocicletas, y se labraron actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Cabe destacar que la Policía de Salta realiza Operativos de Protección Ciudadana en las distintas jurisdicciones de la provincia, con el fin de fortalecer la presencia policial en las calles y promover el cumplimiento de las normativas de convivencia social.