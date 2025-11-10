Apareció un cóndor en San Lorenzo, la policía lo rescató

El hallazgo del viernes 7 del noviembre alrededor de las 17, personal de la División de Medio Ambiente recibió una alerta por el hallazgo de un ave rapaz en una cisterna ubicada en la zona de Pradera de San Lorenzo. El sereno del lugar realizó el aviso a las autoridades y fue la Estación de Fauna Autóctona.

Las autoridades se movilizaron para verificar la situación, al llegar al lugar los efectivos constataron la presencia de un cóndor andino en el interior del piletón. El ave fue cuidadosamente capturada y trasladada a la Estación de Fauna Autóctona para su control veterinario.

El animal se encuentra bajo observación de especialistas que evaluarán su estado de salud antes de definir su reinserción. Las autoridades recordaron a la comunidad dar aviso inmediato al 911 o a la Estadión de Fauna Autóctona ante cualquier avistamiento o situación de riesgo.