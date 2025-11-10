Suben los dólares ¿a cuanto se venden en Salta?

El dólar blue subió $10 y cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta de acuerdo al relevamiento de InformateSalta en el Mercado Ilegal de Divisas. De esta manera, el blue quedó apenas un 0,3% por encima del oficial.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.420,50 para la venta. Por su parte, el dólar CCL se ubica en $1.475,44 y la brecha con el dólar oficial es de 3,9%.

El dólar MEP cotiza a $1.452,55 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%, mientras que el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.878,50.