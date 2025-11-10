11/11: Se abré un portal energético para aprovechar

11/11: Se abré un portal energético para aprovecharSociedad10/11/2025
El 11 de noviembre se considera una fecha de alto poder vibracional. El número 11 es un número maestro en numerología y, cuando se repite, simboliza una alineación entre alma, cielo y destino.
De acuerdo con la numeróloga y terapeuta holística Paula Martín, de Alma de León, este portal representa “el momento en que el yo humano se encuentra con el yo divino”, abriendo un espacio de transformación interna y conexión espiritual.
“El 11:11 potencia procesos de cambio profundo. Viejas capas se desprenden para permitir el ingreso de una identidad más auténtica y consciente”, explica Paula Martín.
Durante este portal, la energía colectiva se eleva: la intuición se agudiza, las emociones se intensifican y muchas personas sienten claridad sobre sus próximos pasos. Según la especialista, es un día para volver al templo interior, ese espacio donde habita tu verdad y tu propósito.
El 11 de noviembre es ideal para meditar, escribir intenciones y realizar rituales de manifestación. Es un tiempo para pedir guía, pero también para agradecer y confiar.
Ritual para hacer el 11/11
- Preparación del espacio: Limpia con sahumo o incienso (podés usar copal o mirra).
Encendé una vela blanca.
- Colocá un vaso con agua, un papel y lápiz, y tres elementos que representen tus recursos:
- Tierra o sal: tu materia y estabilidad.
- Una moneda: la prosperidad.
- Una semilla: el potencial que querés hacer florecer.
- Si tenés, sumá cristales como citrino, pirita o amatista.
- El ejercicio: Escribí en el papel dos cosas: Tu propósito (cómo querés servir, crear o vivir). Redactá todo en tiempo presente, como si ya lo hubieras logrado.
- Doblá el papel, ponelo debajo de la vela y decí en voz alta: “Activo mi llamado. Enciendo el fuego de mi propósito.
Que la abundancia fluya hacia mí y a través de mí, en armonía con el bien de todos los seres. Hecho está.”