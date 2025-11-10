11/11: Se abré un portal energético para aprovechar

El 11 de noviembre se considera una fecha de alto poder vibracional. El número 11 es un número maestro en numerología y, cuando se repite, simboliza una alineación entre alma, cielo y destino.

De acuerdo con la numeróloga y terapeuta holística Paula Martín, de Alma de León, este portal representa “el momento en que el yo humano se encuentra con el yo divino”, abriendo un espacio de transformación interna y conexión espiritual.

“El 11:11 potencia procesos de cambio profundo. Viejas capas se desprenden para permitir el ingreso de una identidad más auténtica y consciente”, explica Paula Martín.

Durante este portal, la energía colectiva se eleva: la intuición se agudiza, las emociones se intensifican y muchas personas sienten claridad sobre sus próximos pasos. Según la especialista, es un día para volver al templo interior, ese espacio donde habita tu verdad y tu propósito.

El 11 de noviembre es ideal para meditar, escribir intenciones y realizar rituales de manifestación. Es un tiempo para pedir guía, pero también para agradecer y confiar.

Ritual para hacer el 11/11