Piden perpetua para el hombre que mató a su esposa con un pico mientras dormía

La Justicia salteña podría dictar prisión perpetua para Hugo Guzmán (61), acusado de asesinar brutalmente a su esposa Estela Velarde (45) mientras dormía, golpeándola con un pico. El hecho ocurrió el 27 de junio de 2024 en la vivienda que compartían en barrio Juan Manuel de Rosas, en la ciudad de Salta.

Durante una audiencia presidida por la jueza Paola Marocco, la fiscal Luján Sodero Calvet solicitó que la causa se resuelva mediante un juicio abreviado, propuesta que fue aceptada por la defensa, la querella y las hijas de la víctima, quienes pidieron justicia por su madre.

La fiscalía mantuvo la acusación por homicidio calificado por el vínculo, alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio), y pidió la pena de prisión perpetua.

Según la investigación, Guzmán atacó a Velarde mientras dormía, golpeándola con un elemento contundente. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo, donde murió pocas horas después a causa de un shock hipovolémico por traumatismo facial y craneano severo.

La fiscal remarcó la gravedad del hecho y la importancia de evitar una revictimización de las hijas de la víctima, quienes presenciaron parte del ataque y sufrieron secuelas traumáticas.

Guzmán, por su parte, admitió su responsabilidad, manifestó su arrepentimiento y dio su conformidad al acuerdo.

La defensa del acusado solicitó que, en caso de confirmarse la condena, sea trasladado a la penitenciaría local con pedido de incorporación al Sistema de Progresividad Carcelaria.

Tras escuchar a las partes, la jueza Marocco dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 12 de noviembre a las 11, momento en el que dará a conocer su resolución. Cabe recordar que, luego del crimen, Guzmán intentó quitarse la vida ingiriendo veneno, pero fue asistido y sobrevivió.