Cerrillos avanza la construcción de un nuevo colegio secundario en la Ruta 26

Desde la Municipalidad de Cerrillos se informó que la obra de un nuevo colegio en la Ruta 26 alcanza un avance de obra del 70% y beneficiará a más de 300 estudiantes de nivel medio. Se debe destacar que el proyecto, que había estado detenido por más de un año debido a la falta de fondos, se retomó gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia y al acompañamiento del senador Gonzalo Caro.

El nuevo establecimiento contará con acceso principal, cinco aulas, taller multipropósito, biblioteca, patio de lectura, sala de profesores, salón de usos múltiples (SUM), área de gobierno, sanitarios, patio de formación, tanque de reserva y rampa de accesibilidad.

La construcción avanza en la instalación sanitaria, los desagües y el sistema de gas envasado. El objetivo es que durante los próximos meses los trabajos se finalicen.

“Gracias al trabajo conjunto logramos retomar esta importante obra, que garantiza igualdad de oportunidades para los jóvenes cerrillanos”, sostuvo el intendente Enrique Borelli.