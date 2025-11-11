Intentaron engañar a la dueña de un local con comprobantes falsos y los descubrieron

A mediados del mes de febrero dos hombres y una mujer realizaron diversas compras en un local comercial ubicado en avenida Chile al 1300, donde adquirieron dos televisores de 50 pulgadas, una bicicleta rodado 29, siete teléfonos celulares, cuatro camisetas de fútbol, dos parlantes, una reposera, una botella de aluminio, dos cargadores de celular, un juego de cocina de aluminio y un proyector multimedia.

Cuando fueron a pagar, lo hicieron supuestamente con una transferencia bancaria, que después una empleada detectó que el comprobante era una captura de pantalla sin CBU, número de operación ni CUIL. El monto total de las compras ascendía a más de 1.800.000 pesos.

Tras las investigaciones correspondientes, se realizaron allanamientos en los domicilios de los involucrados, donde encontraron algunos de los elementos.

Los acusados fueron condenados a un año de prisión de cumplimiento efectivo, porque ya registraban antecedentes. Mientras que en el caso de la mujer, la pena se cumplirá bajo la modalidad domiciliaria.