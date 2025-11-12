Vouchers laborales: “Es humo, es no tener idea de la problemática social”

Luego de los vouchers educativos, llegan los vouchers laborales, una medida que impulsa el Ministerio de Capital Humano para reemplazar los planes sociales.

Estos vouchers laborales se aplicarían para capacitación laboral, ya que en la propuesta el Estado aportaría la infraestructura mientras que empresas privadas se encargarían de los contenidos y la formación, con el objetivo de favorecer la inserción al mercado formal.

Quien criticó esta medida fue el dirigente del Movimiento Evita, José “Jocha” Castro: “Es más humo. Esto es no tener idea de cuál es la verdadera problemática social”.

En diálogo con FM Pacífico sostuvo que esto se asemeja a la propuesta de los vouchers educativos que inició en 2024 y que todavía nadie habría recibido: “Es negar la realidad y querer dar la imagen de que se están ocupando de algo, cuando en verdad el Estado se ha desconectado totalmente del pueblo y, sobre todo, de los que más sufren”.

Indicó que este programa nacional ignora la situación estructural del mercado laboral argentino, que se viste cada vez de menos trabajo y más personas buscándolo. A esto agregó que el desempleo no se relaciona con la falta de capacitación, sino con la reducción del mercado formal y con salarios bajos que no logran cubrir la canasta básica.

En los últimos 40 años se vio la incorporación de más personas buscando empleo, entre ellos mujeres, jóvenes y jubilados, mientras el mercado laboral se redujo: “Hoy hay personas que necesitan tener 2 o 3 trabajos para sobrevivir”.

“Y el Gobierno dice que la economía está anclada, pero el ancla es el salario, tanto para quienes están en el Potenciar Trabajo, los jubilados o los trabajadores formales”.

Por último, afirmó que pensar que un voucher de $78.000 podría ayudar a alguien a ingresar al mercado formal, es una farsa.

El impacto del ajuste

Sobre el impacto del ajuste en la sociedad, sostuvo que, si bien muchos dicen que no hay un estallido social, sino lo hay dentro de los hogares: “Han aumentado los suicidios, el consumo de psicofármacos y los problemas de salud mental”.

Esto también se ve en los barrios con la falta de trabajo, mujeres violentadas y jóvenes que caen en el consumo o prostitución infantil, comentó Castro y sostuvo: “Hoy se instala la idea de que, si no tenés éxito es culpa tuya, como si el fracaso fuera personal y no social. Es lo mismo que vivimos en los 90, cuando el desempleo destruyó familias enteras”.