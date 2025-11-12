Vecinos denuncian intento de robo y destrozos en el Parque de la Familia

El vandalismo y los hechos delictivos en Salta se repiten a diario. Grupos de jóvenes dañan lugares públicos y privados, se adueñan de bienes y no solo de los vecinos sino de lugares de toda la comunidad como lo es el parque de la Familia, ubicado en la zona sur de la ciudad.

Ahí un vecino filmó el momento en que jóvenes habrían intentado arrancar enrrejados del parque, y asegura que al no poder lograrlo, se trepan en ellas para poder derribarlas, sin tener éxito.

Este hecho, que ocurrió en plena luz del día, puso en alerta a los vecinos de la zona que piden mayor presencia policial en la zona, publicó El Camión de Germán.