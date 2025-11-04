¡Buscado! Robó luminarias en pleno centro en Orán: "Roban a cualquier hora"

Los hechos delictivos en toda la provincia siguen siendo un mal que no acaba y a pesar de los esfuerzos de la comunidad en general por evitarlos, instalando distintos tipos de dispositivos de seguridad como cámaras, alarmas e incluso rejas, las noticias se repiten día a día.

En Orán, vecinos denunciaron a través de redes sociales el robo de luminarias en zona céntrica. A través de un video que se viralizó este lunes se observa a un sujeto retirando la lámpara, a plena luz del día.

“Es una vergüenza, roban a cualquier hora. Ya no les importa nada”, expresó la usuaria que publicó las imágenes.

Los vecinos piden colaboración para identificar al ladrón, publicó Orán Conectado.