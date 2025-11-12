En el norte, sube la violencia intrafamiliar y se multiplican las denuncias

Quien alertó sobre el crecimiento y la persistencia de los casos de violencia intrafamiliar en el norte provincial, fue el asesor de Incapaces de Embarcación, José Cortez.

Estos hechos vulneran los derechos de menores, tanto niños como adolescentes, con situaciones que van desde maltratos hasta lesiones agravados por el vínculo, indicó el funcionario.

Cortez, quien tiene competencia sobre los municipios de Embarcación, Valdivia y Rivadavia Banda Norte, comentó que desde que se creó la Asesoría de Menores e Incapaces, interviene en todos los casos en los que se advierte negligencia, maltrato o la posible comisión de delitos por parte de los progenitores, informó Aries Online.

“No se trata de violencia, sino directamente de delitos cometidos contra menores por sus propios padres. Hemos llegado incluso a condenas y a la privación de la responsabilidad parental en varios casos”.

Sostuvo que la problemática social que enmarca la zona es muy compleja, donde es evidente la falta de recursos, desocupación y el consumo problemático de sustancias: “Hay un drama muy grande con el consumo de drogas, alcohol e incluso inhalación de combustibles en adolescentes. En algunos sectores, esto se volvió una práctica habitual”.

En los últimos años las denuncias por violencia y maltrato infantil fueron aumentando en el norte de la provincia, lo cual responde sobre todo a un mayor compromiso social y comunitario con la protección de los derechos de menores.