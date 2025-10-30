Su esposo tiene cáncer de hueso y necesita ayuda para comprar remedios

Daniel Fernández, tiene 59 años y padece hace más de 2 años cáncer de hueso que lo dejó sin la posibilidad de trabajar o generar algún ingreso, ya que se dedica a realizar artesanías con su esposa. Con muchas necesidades básicas y sin el dinero para comprar medicación.

La nieta de Daniel explicó que: "Necesita que lo ayuden con los remedios. las pastillas que toma sale $120 mil la tableta y el toma 2 por semana. Requieren $1 millón o más. ellos trabajan con artesanías y no pueden salir. Les hace falta aparte alimentos".

Durante la tarde del miécoles hicieron un Show para colectar en urnas, con desfiles y músicos. De igual manera a quienes quieran seguir ayudando a Daniel en esta dura batalla, puede hacerlo a través del Alias: Patricia056 a nombre de Fernández Aurora Patricui, publicó Mosconi TV Color.