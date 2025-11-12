Conmovedora despedida al joven que murió en Av. del Carnaval en manos de un borracho

Desde la noche del martes, gran conmoción se vive en Salta por el trágico accidente en que un joven de 25 años, que posteriormente perdió la vida, luego de ser embestido por un automovilista ebrio en Av. del Carnaval, el cual ya fue detenido e imputado por homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por la graduación alcoholica que se registró durante el control.

Con el correr de las horas se pudo conocer que la víctima era Santiago Liquin de 25 años. En redes sociales una prima lo despidió con mucho cariño.