Transportistas escolares piden igualdad: “Nuestros vehículos se usan menos, pero nos exigen más”

Tras el análisis y dictamen a favor de la mesa de trabajo, por el proyecto de ordenanza presentado por la concejal Eliana Chuchuy, el Concejo Deliberante podría tratar modificaciones a la normativa que regula a los transportes escolares.

Esta iniciativa propone cambios, entre los cuales estarían: ampliar los años de antigüedad de los vehículos para su incorporación y prestación de servicio, contempla además modificaciones vinculadas a la desinfección y verificación técnica mecánica, los requisitos de celaduría, la presentación de documentación ante la Autoridad de Aplicación, entre otros.

Desde InformateSalta nos comunicamos con la referente de la Asociación de Transportes Escolares, Nilda Bini, quien hizo hincapié que, de aplicarse la extensión de antigüedad, beneficiaria al sector.

“A nivel país somos los más bajos en cantidad de años de vida útil del vehículo” dijo Bini, señalando que desde el año pasado vienen luchando buscan aumentarla, dando un respiro a un sector que desde la pandemia quedaron diezmados.

“Al taxi le dieron 5 años más este año, trabajan 365 días. Nosotros trabajamos 8 meses al año, en 2 años recién tenemos 1 año y medio de uso real del vehículo”.

Comparó su realidad con los taxis y remises, los cuales incrementaron 5 años más de lo permitido para la antigüedad del vehículo, mientras que los transportes tienen menos desgaste, trabajando solamente 8 horas diarias.

“En 2024 se daban de baja a 10 unidades y lamentablemente son personas, no unidades las que quedan en la calle, llegamos a buen entendimiento con el Concejo (…) llegamos a la prórroga para los 10 compañeros a los que se le vencía la unidad y quedamos con comprometidos ambas partes para este año continuar con esa gestión” indicó la referente.

Desde la pandemia el sector viene con altibajos, ya que en 2020 se dieron de baja 20 unidades que sus propietarios debieron vender para subsistir: “No se recuperaron nunca más”. Ante esto señaló la dificultad de ingresar al mercado laboral, ya que cuentan con la preparación, pero no la edad.

Próximo ciclo lectivo

En lo que va del año el movimiento fue bueno, ya que cuentan con clientes, pero a costa de una menor oferta, afectado el sector por la imposibilidad de acceder a una nueva unidad.

Además, indicó Bini que otro factor que impacta al sector es una menor cantidad de niños viendo zonas donde hay población de personas grandes: “Antes las escuelas, cualquier grado que tuvieras tenía 30 chicos y ahora no llegan a los 20, porque no hay niños”.