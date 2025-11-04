Concejales avanzan en cambios para la normativa de los transportes escolares

Mediante el primero se propone modificar la norma N° 11.608, en relación al servicio de transportes escolares. Los cambios están vinculados a las definiciones, los años de antigüedad de los vehículos, entre otros aspectos.

Durante la reunión de la Comisión de Tránsito del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, los ediles analizaron modificaciones en la ordenanza 11.608, que regula el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad en relación a los transportes escolares.

Según detallaron, tras el encuentro, el articulado actualiza conceptos y amplía los años de antigüedad de los vehículos para su incorporación y prestación del servicio. El artículo además contempla modificaciones vinculadas a la desinfección y verificación técnica mecánica, los requisitos para la celaduría, la presentación de documentación ante la Autoridad de Aplicación, entre otros aspectos.