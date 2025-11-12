Manejar con ojotas: No es infracción, pero sí una imprudencia

El director de Seguridad Vial de la Policía de Salta, comisario Adrián Sánchez Rosado, aclaró que no está prohibido manejar con ojotas o sandalias, aunque insistió en que se trata de una práctica riesgosa y desaconsejada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En diálogo con FMProfesional, el funcionario explicó que la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la que Salta adhirió, no establece sanciones específicas por el tipo de calzado utilizado al conducir. “La norma no lo prohíbe expresamente, no vamos a infraccionar a alguien por manejar con chancletas o sandalias. Pero sí existen recomendaciones basadas en la experiencia y los accidentes que ocurren”, señaló.

“La norma no lo prohíbe expresamente oeri existen recomendaciones basadas en experiencia y los accidentes ocurren"

Sánchez Rosado advirtió que este tipo de calzado puede interferir en maniobras básicas, como frenar o acelerar, e incluso provocar que el pie se trabe en los pedales. “Es frecuente ver a conductores que se confían y manejan con chancletas, pero eso puede generar dificultad al presionar el embrague o el freno. Siempre conviene usar calzado adecuado”, agregó.

En cuanto a los motociclistas, recordó que la ley solo exige el uso del casco, aunque recomendó el uso de botas, guantes y ropa protectora para reducir el riesgo de lesiones. “La seguridad vial depende tanto de la ley como de la responsabilidad del conductor”, concluyó.