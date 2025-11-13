La capital salteña podría pavimentarse con una mezcla ecológica de asfalto y plástico

El Concejo Deliberante capitalino aprobó en sesión ordinaria el proyecto de ordenanza por el cual la Municipalidad podrá emplear una mezcla de material asfaltico y plástico para pavimentar las calles.

La autora del proyecto, la edil Alicia Vargas, señaló que en India, Estados Unidos, Brasil y Colombia ya se utiliza para la pavimentación y que la idea es usar el plástico diseminado por la ciudad y especialmente el del vertedero San Javier.

Esta suerte de pavimentación sostenible ayudará a que las calles sean más duraderas y sin diferencias estéticas o practicas con el material, explicó a FM Aries.

Para finalizar, hizo hincapié que en el país ya se propone trabajar con este material: “En Mendoza se propuso trabajar con este tipo de material en las rutas”.