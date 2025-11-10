Con más obras y menos impuestos, ingresó al Concejo el presupuesto 2026 para la ciudad

10/11/2025
El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta recibe este lunes el proyecto de Presupuesto Municipal para el año 2026, una iniciativa que establece una planificación de gastos e inversiones por un total de $286.630.979.360,51, lo que representa un incremento del 35% respecto al año en curso, con una propuesta del Ejecutivo municipal que se centra en duplicar la inversión en obra pública y reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos.

El principal enfoque del proyecto está en la inversión directa en la ciudad: El secretario de Hacienda, Facundo Furió, detalló que las partidas destinadas a obra pública pasarán de $49 mil millones en 2025 a $102 mil millones en 2026. Este aumento eleva la participación del rubro del 28% al 38% del presupuesto total. "La idea es seguir con estabilidad fiscal y que uno de cada tres pesos que ingresan al municipio vuelva en obras", afirmó el funcionario.

Este significativo incremento en la inversión pública es posible gracias a un proceso de ordenamiento financiero. El Ejecutivo destacó una reducción sostenida del gasto corriente, que pasará del 84,27% del total en 2023 al 60,49% en 2026, alcanzando el nivel más bajo de los últimos años. Como medida de austeridad, el proyecto incluso elimina los gastos de viáticos y movilidad.

Entre las obras estratégicas previstas para 2026 se destacan proyectos clave para la mejora de la conectividad, el drenaje urbano y la infraestructura barrial. Se planean obras de gran magnitud como la Colectora de avenida Bolivia (con rotondas e iluminación), la Renovación integral de avenida Asunción, y la construcción del nuevo nudo vial San Luis que integrará importantes rutas nacionales y provinciales. Además, se destinarán $10 mil millones para un programa masivo de veredas y cordón cuneta.

Junto con el presupuesto, el Concejo analizará modificaciones a la Ordenanza Tributaria orientadas a reducir impuestos y simplificar trámites. Una de las medidas más amplias es la actualización de topes del Impuesto Automotor, que reducirá la carga impositiva para más del 40% de los vehículos radicados en la ciudad. También se propone una reducción de hasta el 50% en la Tasa de Diversiones y Espectáculos Públicos (Bordereaux).

La reducción de la presión fiscal incluye una baja del 25% en la Tasa de Publicidad y Propaganda y una reducción del 25% en tasas vinculadas a obras de construcción. Además, el proyecto busca eliminar y unificar tasas en el rubro cementerios, con disminuciones que varían entre el 20% y el 80%.

El Secretario de Hacienda concluyó que estas medidas son un reflejo de la confianza en la gestión: "Nuestros recursos y el acompañamiento de los ciudadanos vienen creciendo porque tratamos de ser lo más responsables posible para devolverles esa confianza en obras".

