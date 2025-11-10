Con más obras y menos impuestos, ingresó al Concejo el presupuesto 2026 para la ciudad

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta recibe este lunes el proyecto de Presupuesto Municipal para el año 2026, una iniciativa que establece una planificación de gastos e inversiones por un total de $286.630.979.360,51, lo que representa un incremento del 35% respecto al año en curso, con una propuesta del Ejecutivo municipal que se centra en duplicar la inversión en obra pública y reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos.

El principal enfoque del proyecto está en la inversión directa en la ciudad: El secretario de Hacienda, Facundo Furió, detalló que las partidas destinadas a obra pública pasarán de $49 mil millones en 2025 a $102 mil millones en 2026. Este aumento eleva la participación del rubro del 28% al 38% del presupuesto total. "La idea es seguir con estabilidad fiscal y que uno de cada tres pesos que ingresan al municipio vuelva en obras", afirmó el funcionario.

Este significativo incremento en la inversión pública es posible gracias a un proceso de ordenamiento financiero. El Ejecutivo destacó una reducción sostenida del gasto corriente, que pasará del 84,27% del total en 2023 al 60,49% en 2026, alcanzando el nivel más bajo de los últimos años. Como medida de austeridad, el proyecto incluso elimina los gastos de viáticos y movilidad.

Entre las obras estratégicas previstas para 2026 se destacan proyectos clave para la mejora de la conectividad, el drenaje urbano y la infraestructura barrial. Se planean obras de gran magnitud como la Colectora de avenida Bolivia (con rotondas e iluminación), la Renovación integral de avenida Asunción, y la construcción del nuevo nudo vial San Luis que integrará importantes rutas nacionales y provinciales. Además, se destinarán $10 mil millones para un programa masivo de veredas y cordón cuneta.

Junto con el presupuesto, el Concejo analizará modificaciones a la Ordenanza Tributaria orientadas a reducir impuestos y simplificar trámites. Una de las medidas más amplias es la actualización de topes del Impuesto Automotor, que reducirá la carga impositiva para más del 40% de los vehículos radicados en la ciudad. También se propone una reducción de hasta el 50% en la Tasa de Diversiones y Espectáculos Públicos (Bordereaux).

La reducción de la presión fiscal incluye una baja del 25% en la Tasa de Publicidad y Propaganda y una reducción del 25% en tasas vinculadas a obras de construcción. Además, el proyecto busca eliminar y unificar tasas en el rubro cementerios, con disminuciones que varían entre el 20% y el 80%.

El Secretario de Hacienda concluyó que estas medidas son un reflejo de la confianza en la gestión: "Nuestros recursos y el acompañamiento de los ciudadanos vienen creciendo porque tratamos de ser lo más responsables posible para devolverles esa confianza en obras".