FOFECMA: Debaten en Salta, el futuro de los Consejos de la Magistratura

Debaten en Salta, el futuro de los Consejos de la Magistratura

Sociedad13/11/2025
El Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) inició este jueves en Salta su 40º encuentro anual, cuyas deliberaciones continuarán hasta mañana.

Durante la apertura, la presidenta de FOFECMA y del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, Edith Miriam Cristiano, remarcó la importancia del rol judicial frente a las demandas sociales. “La justicia no se construye en soledad. La sociedad interpela a los jueces como operadores jurídicos y garantes de derechos”, afirmó. También señaló la necesidad de “fortalecer la legitimación democrática” y revisar de forma crítica el funcionamiento de los Consejos de la Magistratura y los Jurados de Enjuiciamiento.

El acto se realizó en el Salón Auditorio de Ciudad Judicial y fue encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco; la presidenta de FOFECMA, Edith Cristiano; la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero; el presidente del Consejo de la Magistratura y juez de Corte, Gabriel Chibán; y el titular del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Martín Diez Villa.

Ovejero destacó la importancia de la articulación entre los poderes del Estado y valoró el carácter federal del encuentro, que busca mejorar los sistemas de selección y control de magistrados.

Las actividades continuarán esta tarde en la Escuela de la Magistratura, donde el profesor emérito de la UBA Enrique Zuleta Puceiro expondrá sobre “Consejos de la Magistratura: entre la política y la Justicia. Desafíos de independencia y control democrático”, con la moderación de Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura bonaerense.

