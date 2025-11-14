Defensor del Pueblo de Salta: La próxima semana se conocerá la terna de postulantes

Esta mañana se reunió nuevamente la comisión encargada de llevar adelante el proceso de selección del próximo Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta. Tras el encuentro, el concejal e integrante de la comisión directiva, Gonzalo Nieva, dialogó con Informate Salta y brindó detalles sobre los avances.

Nieva explicó que durante la jornada se presentó el informe técnico-jurídico, fundamental para evaluar las impugnaciones realizadas contra algunos de los postulantes. “Se presentó el informe por el cual se hace el análisis de las impugnaciones y continuamos con la revisión de los diferentes postulantes. Nos volvemos a reunir el martes a las 11 de la mañana y probablemente el miercoles tendremos noticias”, señaló.

Respecto a los criterios de selección, indicó que la comisión evalúa “todas las consideraciones, los antecedentes, las impugnaciones, los descargos y los informes técnicos jurídicos”. Con esa información, los miembros deberán consensuar la elaboración de la terna final.

“El rol de quienes integramos la comisión es velar por un procedimiento lo más transparente y correcto posible"

Nieva anticipó que el próximo martes podrían ya estar definidas las ternas de candidatos, y recordó que la última sesión del año será el 26 de noviembre, fecha en la que podría resolverse la elección. “El procedimiento ya se ha cumplido y ahora queda a consideración de cada bloque. Es necesario generar el consenso suficiente para formular las ternas”, concluyó.