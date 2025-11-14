Estafas en Orán: Ofrecen turnos en el hospital por $10.000

Una nueva modalidad de estafa circula en la ciudad de Orán, es que en las últimas horas comenzó a circular una publicación en redes sociales que ofrece turnos para el Hospital San Vicente de Paúl a un precio de $10.000. Estos turnos son gratuitos, además la persona que realiza la publicación pide diferentesdatos personales por lo que el riesgo de caer en otras modalidades de estafa crece exponencialmente.

El mensaje que se difundió rápidamente en grupos vecinales da cuenta de una persona que ofrece "servicios para sacar turno en el hospital" y solicita el envío de fotos del DNI, además de otros datos para completar la gestión.

La situación generó un gran descontento entre los vecinos que denuncian un negocio de privados con recursos públicos, además de que se podría tratar de una estafa potencial.

En algunos grupos sospechan de la posibilidad de que alguien desde adentro de la institución este vendiendo los turnos.