Metán: Condenaron a dos hermanas por tenencia de droga

Fue el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado quien representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multiptopósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado para Camila Trinidad Naranjo y Florencia Juliana Casasola, como autoras del delito de tenencia de estupefacientes.

El juez Mario Dilascio tras recibir la confesión de las acusadas y con la conformidad de las partes les impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y la observancia de reglas de conducta.

La investigación se originó a partir de numerosas denuncias web efectuadas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que ambas mujeres eran sindicadas como vinculadas a la comercialización de sustancias estupefacientes.

Durante octubre las mujeres fueron detenidas durante un allanamiento realizado a solicitud del fiscal Gómez Amado, ocasión en la que fueron encontradas en posesión de estupefacientes.