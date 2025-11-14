Reforma tributaria: Los pros y los contras que podría plantear el cambio

Reforma tributaria: Los pros y los contras que podría plantear el cambioEconomía14/11/2025
De cara a las sesiones extraordinarias de diciembre, donde se espera que se trate, entre otros proyectos, una reforma tributaria, el Gobierno analiza la posibilidad de eliminar el monotributo y bajar el piso del impuesto a las Ganancias. De esta manera, todos los contribuyentes pasarían al régimen general y se eliminaría el monotributo, instaurado en el país por ley desde 1998.
Para conocer el impacto que esto tendría en los contribuyentes, InformateSalta dialogó con la Contadora Pública Nacional, Rita Rosales cuyo estudio puede encontrarse en Instagram como @estudiojuridicocontablerrr. La profesional explicó: "Se está evaluando eliminar el Monotributo y trasladar a todos sus contribuyentes al Régimen General (Autónomos + IVA + Ganancias)".
Esto tendría aspectos positivos como negativos,por ejemplo: "Hoy las cuotas van de $50.000 a $700.000 según categoría. La propuesta plantea un rango más acotado de $100.000 a $500.000", esto significaría que algunos monotributistas deberían abonar más cada mes.
Por otro lado, "se permitiría deducir gastos que hoy un monotributista no puede descontar: Alquiler, Servicios, Insumos, Movilidad, Telefonía y Compras vinculadas a la actividad".
Positivo:
- Mayor posibilidad de deducir gastos.
- Régimen con algo más de flexibilidad.
- Un mínimo de IVA que evita cargar de impuestos a los más chicos.
Negativo:
- Cuotas previsionales más altas para muchos.
- Obligación de llevar contabilidad más formal.
- Necesidad de presentar IVA y Ganancias.
- Mucho más costo administrativo.