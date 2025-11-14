La fiscalía citó a indagatoria a Spagnuolo por la causa de las coimas en ANDIS

El fiscal federal Franco Picardi avanzó con dureza en la causa que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Tras levantarse el secreto de sumario, el fiscal citó a declaración indagatoria al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y a otros 14 implicados, entre exfuncionarios y empresarios del sector de las droguerías.

El expediente se originó en agosto, tras la escandalosa difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, una voz describía un supuesto esquema de retornos del 3% por parte de droguerías proveedoras del Estado. En esas charlas también se mencionaba a la secretaria general, Karina Milei, y a "Lule" Menem, aunque el fiscal aclaró que ninguno de ellos fue imputado.

Toda la maniobra investigada, según la fiscalía, fue en "perjuicio de la administración pública" y, en particular, del sector más vulnerable. Afectó directamente a los beneficiarios del Programa Incluir Salud, que da cobertura a personas con pensiones no contributivas, madres de 7 hijos y mayores de 70 años en situación de pobreza.

Apenas se conocieron las grabaciones, Spagnuolo fue removido de su cargo por decreto del presidente Javier Milei. Desde entonces, no volvió a tener contacto con el mandatario ni con el Gobierno. Actualmente, reside en un country de Pilar y retomó su actividad privada como abogado, un rubro donde tenía cerca de 300 expedientes en curso antes de asumir en la ANDIS.

La estrategia central de la defensa de Diego Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, es pedir la nulidad de la causa. El argumento es que los audios que originaron el expediente son "falsos, están editados o hechos por inteligencia artificial".