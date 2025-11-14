Ezeiza: Múltiples explosiones incendian el polo industrial de la localidad del conurbano bonaerense

Nacional14/11/2025
ezeiza

Una impactante explosión puso en estado de alerta a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas este viernes por la noche. El siniestro se produjo en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas.

El hecho ocurrió en una productora agroquímica. Esta información corrige los primeros reportes, que indicaban que se trataba de una fábrica de pinturas.

Varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente en el lugar para combatir un incendio de gran magnitud. Por el momento, se desconoce si había personas en la fábrica al momento de la explosión.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, se refirió al episodio, calificando la situación como "muy confusa" y admitiendo que el fuego es "incontrolable".

En diálogo con la prensa, Granados señaló que la cantidad de "fuego" es "tremenda" y que las dotaciones de bomberos están "tratando" de "apagarlo". Sin embargo, la magnitud del siniestro dificulta las tareas. (NA)

