Ezeiza: Múltiples explosiones incendian el polo industrial de la localidad del conurbano bonaerense

Una impactante explosión puso en estado de alerta a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas este viernes por la noche. El siniestro se produjo en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas.

"Ezeiza":

Por explosiones en la zona industrial de Carlos Spegazzini pic.twitter.com/tm0f3oVU2N — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 15, 2025

El hecho ocurrió en una productora agroquímica. Esta información corrige los primeros reportes, que indicaban que se trataba de una fábrica de pinturas.

Impresionante la explosión en Ezeiza. Tremendo el sonido que generó. ¿Que carajo habrá sido?

pic.twitter.com/2ZNbjXrrNc — Piro (@piroabrazo) November 15, 2025

Varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente en el lugar para combatir un incendio de gran magnitud. Por el momento, se desconoce si había personas en la fábrica al momento de la explosión.

Tremenda explosión en el Parque Industrial de Ezeiza. El intendente Gaston Granados informo que explotaron los vidrios de sus ventanas. Están involucradas varias fábricas. Una de ellas es una fábrica de productos agro químicos. La explosión se sintió en varias localidades… pic.twitter.com/3PiH5QgC1O — Claudia Ferreira (@ClaudiFerreira_) November 15, 2025

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, se refirió al episodio, calificando la situación como "muy confusa" y admitiendo que el fuego es "incontrolable".

En diálogo con la prensa, Granados señaló que la cantidad de "fuego" es "tremenda" y que las dotaciones de bomberos están "tratando" de "apagarlo". Sin embargo, la magnitud del siniestro dificulta las tareas. (NA)