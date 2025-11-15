Caso Cecilia Strzyzowski: Quién es la única persona no condenada y de qué se la acusaba

Caso Cecilia Strzyzowski: quién es la única persona que no fue condenada y de qué se la acusaba.

Este sábado se llevó adelante la lectura del veredicto por el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Entre los acusados, una mujer fue la única persona que no fue condenada.

El fallo declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio que conmocionó al Chaco y al país.

Quién es la única persona que no fue condenada y de qué se la acusaba

Griselda Reinoso es la esposa de Gustavo Melgarejo (culpable). Ambos fueron los encargados de cuidar el campo familiar conocido como “la chanchería”. La pareja fue señalada por haber permitido que en su terreno se quemaran los elementos vinculados al crimen y ocultar información durante los primeros días de la investigación.

Al dar a conocer el veredicto respecto a Reinoso, el tribunal consideró no culpable a la mujer. Su defensa había solicitado la absolución antes de que finalizara la instancia, pedido al que la jueza accedió de inmediato, ordenando su libertad. /TN