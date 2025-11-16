Cristina Torres, es la nueva Soberana Provincial: Una coronación a la historia, la experiencia y la vida

El Parque Sur se convirtió el viernes en un escenario de emoción y reconocimiento profundo. Durante la gala realizada, Cristina Elizabeth Torres, oriunda de Tartagal, fue coronada como la nueva Soberana Provincial de las Personas Mayores, en un evento cargado de afecto, orgullo y celebración a la trayectoria de quienes han entregado décadas de vida a la comunidad.

Organizada por la Secretaría de las Personas Mayores a través de la Dirección de Promoción Social y Organizaciones, la gala reunió a treinta participantes provenientes de distintos puntos de la provincia. Dieciocho de ellas fueron representantes de Salta Capital y doce llegaron desde el interior. Con paso seguro, presencia y la belleza propia de la experiencia, desfilaron ante una multitud que colmó el predio. Cristina recibió los atributos de la Reina saliente, Catalina Díaz, de Vaqueros, en un momento cargado de emoción.

El secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, destacó que esta elección no es meramente un certamen, sino un homenaje colectivo. “Vivimos una fiesta increíble donde lo más importante fue celebrar la vida”, afirmó emocionado. Añadió que la elección es “un homenaje a la historia, a la experiencia y al valor inmenso de la vida”, remarcando la importancia de mantener vivo el respeto, el reconocimiento y la vigencia de las personas mayores.

Durante la velada también se distinguió a Elizabeth Lanza, de Salta Capital, como Princesa Primera; a Francisca Coronel, de Apolinario Saravia (Departamento Anta), como Princesa Segunda; a Mabel Alicia Aguilar, de Campo Quijano, como Miss Elegancia; y a Julia Delicia Aguilar, de San Lorenzo, como Miss Simpatía. La elección estuvo a cargo de un jurado sin vínculos con organismos oficiales ni con las instituciones participantes, lo que garantizó transparencia e imparcialidad.

Villamayor agradeció a los centros de jubilados, clubes de abuelos, asociaciones, mutuales y organizaciones sociales de toda la provincia por su acompañamiento. Señaló que la figura de la Soberana representa valores que deben transmitirse a las nuevas generaciones: respeto, vigencia, sueños que continúan en movimiento y la certeza de que nunca es tarde para emprender nuevos caminos.

La comunidad salteña acompañó en gran número la gala, dejando en claro el cariño y el reconocimiento hacia las personas mayores, en una noche que permanecerá en la memoria como una celebración luminosa de la vida y la experiencia.