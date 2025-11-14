Préstamos personales para jubilados de hasta $50.000.000 ¿Quiénes pueden solicitarlo?Economía14/11/2025
Los jubilados que necesiten liquidez cuentan con diversas alternativas de préstamos personales ofrecidas por los principales bancos del país. Estas propuestas apuntan a cubrir gastos urgentes, mejoras en el hogar o iniciativas personales, con trámites simples y aprobaciones rápidas.
Opción 1: Préstamo del Banco Nación
El Banco Nación continúa con su oferta de créditos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. El trámite se realiza completamente online y permite solicitar hasta $30.000.000 dentro de un límite total de $50.000.000.
Opción 2: Préstamo del Banco Provincia
El Banco Provincia mantiene disponible su línea de créditos personales tanto para jubilados que cobran en la entidad como para empleados del sector público y privado. Se puede solicitar un monto de hasta $30.000.000 dentro del límite general de $50.000.000, con plazos de hasta 72 meses.
Opción 3: Préstamo del Banco BBVA
El BBVA también ofrece préstamos personales para jubilados, al permitir solicitar hasta $30.000.000 dentro de un monto máximo general de $40.000.000, con plazos de hasta 60 meses. Todo el proceso puede gestionarse de manera digital.