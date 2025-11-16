Inseguridad en barrio Grand Bourg: Detienen a ladrón de 29 años que transportaba objetos robados

Ladrón detenido Grand Bourg 01

El procedimiento fue realizado anoche tras una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911. Se secuestraron 5 luces led. Intervino la Fiscalía Penal 1.

Anoche, en el marco de una alerta al Sistema de Emergencias 911, efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial realizaron un procedimiento por un sujeto en actitud sospechosa en barrio Grand Bourg.

Ladrón detenido Grand Bourg 02

Al realizarle un cacheo superficial, constataron que entre sus pertenencias llevaba una mochila que contenía 5 luces led elementos cuya procedencia no pudo justificar.

Un hombre de 29 años fue demorado y se secuestraron los elementos.

Intervino la Fiscalía Penal 1.

