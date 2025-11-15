Megaoperativo policial: Allanan 8 viviendas, detienen a 4 personas y secuestran armas

Los procedimientos fueron en los barrios Siglo XXI, Democracia y Jaime Dávalos. Hubo secuestro de elementos de interés para la causa. El operativo contó con más de 100 policías de distintas áreas y la supervisión del jefe de Policía, Diego Bustos. Intervino la Fiscalía Penal 6.

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, realizó un importante procedimiento con allanamientos y detenciones en una causa por lesiones graves y abuso de armas en perjuicio de un hombre. La situación se registró en el marco de un desorden en la cancha de barrio San Ignacio el 1 de noviembre. La investigación inició por la denuncia del damnificado.

En ese marco, más de 100 policías de distintas áreas allanaron ayer 8 inmuebles en barrios Democracia, Siglo XXI y Jaime Dávalos. Detuvieron a tres hombres y una mujer mayores de edad.

Secuestraron un arma de aire comprimido, armas blancas, un arma tipo rifle, cuatro celulares de los cuales uno tenía requerimiento judicial y dos motos, entre otros elementos de interés para la causa.

El megaoperativo fue realizado por la Dirección General de Investigaciones y grupos de apoyo de distintas unidades especiales de la Fuerza Provincial. Supervisó el trabajo desplegado el jefe de la Policía, Diego Bustos, el subjefe Walter Toledo y el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar.

Intervinieron la Fiscalía Penal 6 y el Juzgado de Garantías 8.