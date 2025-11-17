“Quiero que el Estado haga algo”: El reclamo de una madre que perdió a su hijo por las drogas

La muerte de Jesus Figueroa, un joven que luchó durante años contra las adicciones, generó profunda conmoción en Salta.

Su hermano, Pablo, futbolista en Neuquén, y toda su familia impulsan ahora un pedido urgente para que el Estado refuerce la atención y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones similares.

En un móvil de Multivisión Federal, su mamá Analía compartió el doloroso testimonio de una lucha marcada por la falta de respuestas y un sistema que, afirma, no estuvo a la altura.

“Muchos jóvenes tienen su voluntad tomada. Él quería que lo internemos, estaba muy tomado, muy flaquito. A veces dicen que se puede salir, pero no”, expresó entre lágrimas.“Lamentablemente no tenía voluntad, porque su voluntad estaba tomada”, insistió.

Analía contó que durante años buscó asistencia en distintos organismos del Estado: “Me cansé de pedir ayuda por todos lados, lo pedí y él ahora ya no está. Él no iba a poder solo”.

Recordó que su hijo comenzó a consumir a los 15 años y que, pese al acompañamiento familiar, la situación se agravó: “Buscamos ayuda y bueno… empezó a darle más y más. Le pegaron en la cabeza a causa de eso, le pusieron una prótesis”.

Antes de morir, Pablo dejó un mensaje desgarrador que su madre todavía repite: “Lo último que me habló me dijo que no podía salir de esto y quería que lo internen”.

Analía también agradeció a las madres que la acompañaron en esta lucha, pero advirtió que muchas familias están pasando por lo mismo:

“Sé que ya no está mi hijo, pero quiero que el Estado haga algo para darles una ayuda a esos chicos”

El caso reabre el debate sobre las adicciones en Salta, la falta de dispositivos de contención y la necesidad de una política pública urgente que aborde la problemática de manera integral.