Plazos fijos: Los bancos que más interés pagan en el inicio de la semana

El plazo fijo sigue siendo una opción atractiva para poder ahorrar y generar dinero extra, ya que garantiza un interés que conoces desde el primer día. Además, los bancos aplican distintas tasas según el canal donde se realice la operación y esa diferencia impacta directamente en la ganancia obtenida. Por ejemplo, para un depósito de $500.000 a 30 días,vas a conseguir por mes $9.246,58, en Banco Nación.

En los bancos grandes, los rendimientos se ubican alrededor del 28% anual, mientras que en las entidades más pequeñas la tasa más alta disponible es del 36%.

La tasa de interés en los diez bancos con mayor volumen de depósitos, según informó el Banco Central: