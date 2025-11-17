Plazos fijos: Los bancos que más interés pagan en el inicio de la semana

Economía17/11/2025
El plazo fijo sigue siendo una opción atractiva para poder ahorrar y generar dinero extra, ya que garantiza un interés que conoces desde el primer día. Además, los bancos aplican distintas tasas según el canal donde se realice la operación y esa diferencia impacta directamente en la ganancia obtenida. Por ejemplo, para un depósito de $500.000 a 30 días,vas a conseguir por mes $9.246,58, en Banco Nación. 

plazo fijoNuevamente, cambiaron las tasas de los plazos fijos

En los bancos grandes, los rendimientos se ubican alrededor del 28% anual, mientras que en las entidades más pequeñas la tasa más alta disponible es del 36%.

La tasa de interés en los diez bancos con mayor volumen de depósitos, según informó el Banco Central:

  • Banco Nación: 27%
  • Banco Provincia: 28%
  • Banco Santander: 25%
  • Banco Galicia: 24%
  • Banco BBVA: 26%
  • Banco Macro: 30%
  • Banco Ciudad: 26%
  • Banco Credicoop: 28%
  • ICBC: 28%
