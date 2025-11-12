Cortando la semana, ¿subió o bajó el dólar blue en la city salteña?

La cotización del dólar en el mercado local se mantuvo activa a mitad de semana, con el dólar blue volviendo a mostrar un ligero movimiento en sus valores, pues para el mediodía de este miércoles, el tipo de cambio que se negocia en el mercado ilegal y al que acceden los particulares en Salta se ubicó en $1.420 para la compra y $1.455 para la venta, de acuerdo con datos de InfoDólar.

Este valor del blue, que se mantuvo en niveles similares a los de días anteriores, contrasta con el precio fijado para el Dólar Oficial, el cual comenzó la jornada con un valor de $1.390 para la compra y $1.440 para la venta. De esta manera, la brecha entre el dólar que se negocia libremente y el tipo de cambio regulado sigue siendo un factor clave en la plaza cambiaria local.

En cuanto a las opciones financieras, el Dólar MEP (Medio Electrónico de Pago), el mecanismo más utilizado para dolarizarse sin las restricciones del oficial, también mostró su cotización al mediodía. Este tipo de cambio se posicionó en $1.453,50 para la compra y $1.457,40 para la venta, consolidándose como una opción de referencia para los inversores.

El panorama de mitad de semana refleja una leve variación respecto al cierre del lunes, cuando el dólar blue había finalizado su cotización en $1.425 para la venta. Esta estabilidad relativa en los tipos de cambio paralelos mantiene al mercado a la expectativa ante el movimiento de las principales divisas y las decisiones económicas que impactan en la cotización diaria de la moneda estadounidense.