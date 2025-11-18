El presupuesto concentra la atención en la sesión de Diputados

La Cámara de Diputados sesionará esta tarde por última vez, con la actual composición del cuerpo ya que el próximo lunes, se producirá el recambio.

La sesión contará primero con las despedidas de quienes terminan su mandato y después la inclusión de tres puntos.



El primer punto será el debate del proyecto del presupuesto general de la provincia para el ejercicio 2026.

En segundo lugar, se debatirán las cuentas generales del Ejercicio 2023. Por último, un proyecto de ley que busca modificar el inciso w) del artículo 4º de la Ley 7322 y los artículos 56, 60 y 62 del Código Fiscal de la provincia de Salta.