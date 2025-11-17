¡Urgente! Buscan a un adolescente desaparecido en Coronel Cornejo

¡Urgente! Buscan a un adolescente desaparecido en Coronel CornejoSociedad17/11/2025
La Policía y la Fiscalía Penal N°1 de Tartagal intensifican la búsqueda de Damián Pérez, un joven de 16 años que desapareció el martes 11 de noviembre alrededor de las 11 hs en Misión El Moye, Coronel Cornejo, departamento San Martín.
Según la denuncia, el adolescente salió de su domicilio sin informar hacia dónde se dirigía y no regresó. Su familia solicita colaboración para dar con su paradero.
Descripción del joven:
- Edad: 16 años
- Sexo: masculino
- Pelo: largo, color marrón claro
- Contextura: media
Vestimenta al momento de la desaparición:
- Campera azul con la leyenda Adidas en el pecho
- Pantalón chupín de tela vaquera
- Jeans azules
- Botas para el agua color negras
- No presenta enfermedades ni padecimientos conocidos
El adolescente vive junto a su familia en Misión El Moye, un paraje ubicado sobre la Ruta Nacional 34, Acceso Norte, donde se inició la búsqueda. Vecinos de la zona y de la localidad de Ballivián informaron a la madre que no lo vieron desde el martes.
Las autoridades continúan con tareas de rastrillaje y solicitaron a la población que, ante cualquier información, se comunique de inmediato con la Policía, la Fiscalía Penal N°1 de Tartagal o con los contactos directos proporcionados por la familia.
Contactos para aportar información:
- Hermana: 3873 33-2809
- Facilitadora comunitaria: 3873 690422