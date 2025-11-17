¡Urgente! Buscan a un adolescente desaparecido en Coronel Cornejo

La Policía y la Fiscalía Penal N°1 de Tartagal intensifican la búsqueda de Damián Pérez, un joven de 16 años que desapareció el martes 11 de noviembre alrededor de las 11 hs en Misión El Moye, Coronel Cornejo, departamento San Martín.

Según la denuncia, el adolescente salió de su domicilio sin informar hacia dónde se dirigía y no regresó. Su familia solicita colaboración para dar con su paradero.

Descripción del joven:

Edad: 16 años

16 años Sexo: masculino

masculino Pelo: largo, color marrón claro

largo, color marrón claro Contextura: media



Vestimenta al momento de la desaparición:

Campera azul con la leyenda Adidas en el pecho

Pantalón chupín de tela vaquera

Jeans azules

Botas para el agua color negras

No presenta enfermedades ni padecimientos conocidos

El adolescente vive junto a su familia en Misión El Moye, un paraje ubicado sobre la Ruta Nacional 34, Acceso Norte, donde se inició la búsqueda. Vecinos de la zona y de la localidad de Ballivián informaron a la madre que no lo vieron desde el martes.

Las autoridades continúan con tareas de rastrillaje y solicitaron a la población que, ante cualquier información, se comunique de inmediato con la Policía, la Fiscalía Penal N°1 de Tartagal o con los contactos directos proporcionados por la familia.

Contactos para aportar información: