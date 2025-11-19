Concejales apoyaron al intendente por los trapitos: “Ese es el camino”

Durante el inicio de la sesión del Concejo Deliberante, los ediles se refirieron a la decisión del intendente Emiliano Durand de trabajar en conjunto con el Senado para agravar las sanciones contra “los trapitos”.

La iniciativa propone elevar el máximo de arresto de 20 a 40 días y habilitar que pueda ser de cumplimiento efectivo en casos agravados.

El concejal Gonzalo Nieva destacó que “la decisión del intendente es un mensaje contundente a cuidar todos los espacios públicos”. En este sentido, destacó que esto es fundamental para una convivencia pacífica.

“Ese es el camino” señaló el edil, agregando que “cualquier avance del cuidado del espacio público tiene un costo importante y los vecinos tienen que cuidar los mismos”.

Por último, señaló que esto viene de la mano con lo que se trabaja en el Concejo Deliberante en, por ejemplo, la creación de la guardia urbana que se debatirá la semana que viene.