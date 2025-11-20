En solo un mes, la nafta Súper subió $115 en Salta

Los combustibles volvieron a aumentar en Salta. En apenas un mes, entre el 17 de octubre y el 20 de noviembre, las variaciones acumuladas alcanzan entre $86 y $118 por litro, dependiendo del tipo de combustible.

Según un relevamiento de CNN Salta, la nafta Súper pasó de $1526 a $1641, acumulando una suba de $115 en un mes. La Infinia aumentó $87, al saltar de $1760 a $1847.

En el segmento del gasoil, el Diésel 500 registró la mayor variación: trepó de $1562 a $1680, es decir $118 adicionales por litro. La Infinia Diésel, en tanto, escaló de $1757 a $1843, unos $86 más que hace un mes.

Solo en la última semana, entre el 14 y el 20 de noviembre, los incrementos oscilaron entre $31 y $39 por litro.

Con los nuevos valores, llenar un tanque de 45 litros con nafta Súper, cuesta hoy alrededor de $73.800, mientras que con Infinia la cifra asciende a unos $83.000. Para quienes utilizan Diésel 500, la carga completa ronda los $75.600, y con Infinia Diésel el monto supera los $82.900.